Pasquale Marino, allenatore dello Spezia, parla a in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia: “Sono molto contento del feeling che si è creato con la piazza, ma il merito non è soltanto mio, perché in campo vanno i ragazzi e loro hanno dimostrato di saper lottare ed impegnarsi in ogni frangente per il bene della maglia. Okereke? Più giochiamo da squadra, più riusciamo ad esaltare le caratteristiche dei singoli, ma sicuramente David ha dato risposte sorprendenti fin dall'inizio, il prestito a Cosenza lo ha aiutato a maturare ed ora, se rimarrà con i piedi per terra, potrà crescere ancora tanto. Kragl? E' sicuramente uno dei migliori del campionato nelle conclusioni dalla distanza, dovremo prestare grande attenzione e cercare di non lasciargli lo spazio o occasioni per calciare a rete".