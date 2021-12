Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio ottenuto in casa col Sassuolo. "Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, poi è vero che in certi momenti per la loro qualità ci hanno costretto dietro quando riuscivano a giocare come sanno. Però abbiamo comunque preso un punto, e dobbiamo guardare alle cose positive che sono tante ed altre che dobbiamo cambiare".



IL PRIMO TEMPO - "Primo tempo abbiamo fatto 30 minuti senza riuscire a giocare e a recuperare bene la palla a terra. Prima del gol c'è stata una azione in cui facciamo ciò che sappiamo fare, e non è una sorpresa. Vero, non sarà sempre così, però quando riusciamo a giocare così arriviamo sempre a creare pericoli".



COSA MANCA ALLA SQUADRA - "Credo che alla squadra manchi un po' il controllo del gioco. Abbiamo una squadra di qualità, ma nei recuperi in squadre come il Sassuolo è normale che una squadra che vuol avere tanto possesso ci lascia degli spazi. Ed è lì che dobbiamo essere più bravi e tranquilli palla a terra, portandoci tutti insieme in avanti".