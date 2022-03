La 29esima giornata di Serie A si aprirà domani con due sfide: una di queste è Spezia-Cagliari, e il tecnico di casaha parlato nella conferenza stampa di vigilia:“Ci dà tanta fiducia per affrontare la partita di domani. Stiamo dando continuità al di là dei risultati, che vogliamo cambiare, ma quanto fatto fino ad ora è la strada gusta. Domani sarà una bella partita”.“Mi sono piaciuti e hanno dato continuità in quello che stavamo facendo. Nzola viene da un infortunio, si è allenato due giorni con la squadra. Il ragazzo voleva esserci domani, com’è normale che sia e penso che per domani resterà a riprendere la condizione e poi vedremo per le prossime”.“In allenamento lo proviamo in ogni posizione di centrocampo e attacco. È un ragazzo che è in forma, sta bene e vedremo per domani, dato che può ricoprire tanti ruoli per ottenere il miglior Kevin”.​“Mi dispiace per la sconfitta, ho tanti amici lì e compagni con cui ho giocato. Conosco molto bene la loro tristezza perché sono una squadra forte che ha sempre la possibilità di lottare fino alla fine. Non è stato questo l’anno giusto, mi spiace per loro e per il presidente, che conosco bene e dà sempre il massimo per potere ottenere i risultati e centrare gli obiettivi. A questo livello si deve lottare fino alla fine, non è stato questo il momento e mi dispiace per loro che se lo meritano, ma questo è il calcio e speriamo sia per l’anno prossimo”.