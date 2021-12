Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa del Napoli. "La partita la viviamo al massimo come dovrebbe essere. L’abbraccio finale c’è stato perché lavoriamo insieme e stiamo facendo un lavoro con grande professionalità e grande impegno per aiutare i ragazzi a scendere in campo nel miglio modo possibile".



IL PIANO GARA – “Sappiamo che il Napoli cerca di allargare e alla fine quando siamo troppo bassi diventa più difficile difendere perché iniziano a mettere la palla in area e diventa difficile quindi abbiamo cercato di stare più alti possibile”.



IL GIRONE D’ANDATA – “Sono contento del percorso, credo che dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo poi siamo sempre in linea con l’obiettivo societario e col valore della nostra rosa. Il gitone d’andata abbiamo fatto bene, ma succede anche che in certi momenti si faccia meno bene. L’obiettivo è la salvezza e sono fiducioso sul girone di ritorno”.



LE VOCI SULL’ESONERO – “Io ho pensato prima alla partita e da oggi penso alla prossima, al Verona in casa, una partita complicata. Poi il nostro lavoro è così la pressione esisterà sempre ed è per quello che mi piace tantissimo questo lavoro, ogni giorno con grande professionalità assieme allo staff ai giocatori che sono i protagonisti. Noi siamo in linea con obiettivi della società, pensiamo alla prossima e sono convinto che il girone di ritorno faremo ancora meglio”.