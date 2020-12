Dopo la partita con il Bologna,lo ha definito "l'emblema della voglia dello Spezia". Oraè pronto ad affrontare l', un altro "gigante" abituato come lui a caricarsi sulle spalle la squadra e a sollevarla nei momenti di difficoltà. Da due mesi a questa parte, del resto, l'attaccante di origini angolane è l'uomo in più dei liguri, che già lo scorso anno aveva guidato verso laNon solo, il 24enne si sta affermando come uno dei migliori centravanti del campionato, se è vero che dal 7 novembre ad oggi ha segnatogiocate: dopo la, ha inserito il suo nome nel tabellino dei marcatori anche, per poi gonfiare la rete per altre due volte nel pareggio casalingo con il, in campionato, ha saputo fare meglio di lui: nello stesso arco di tempo, a parità di match disputati, il portoghese ha segnato "solo" 5 volte.Uno score importante, quello di NZola, che ha riversato sul campo tutto il suo: a ottobre, infatti, il classe 1996 era ancora di proprietà delretrocesso in Lega Pro. Sì, il Trapani di Vincenzo Italiano, che lo scorso gennaio lo ha voluto con sè in Liguria per tentare una storica ascesa verso la massima serie, poi riuscita anche grazie alle prodezze del giovane di Troyes. Rimasto svincolato al termine del prestito, in estate si è allenato con l'ex attaccante di Juve e Chelsea, per poi tornare allo Spezia alla corte dell'allenatore classe 1977, con il quale si è presto conquistato un posto da titolare.Dopo l'ottima prestazione contro gli uomini di Filippo Inzaghi, ora M'Bala NZola è atteso da un'altra grande prova, in casa dell'Inter. Domenica alle 15.00 la sfida sarà tutta con. A un primo sguardo i due potrebbero essere scambiati per fratelli: all'anagrafe li separano tre anni, in altezza pochi centimetri. Dall'inizio di novembre, in Italia il belga ha segnato 5 volte in 6 partite. NZola ha superato anche lui. Lo farà anche stavolta?