Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole a pochi minuti dal match contro il Napoli:



L'IMPORTANZA DEL GRUPPO - "Il gruppo è la cosa più importante, è il cuore di questo sport dove noi dobbiamo collettivamente raggiungere gli obiettivi. Tutte le scelte fatte fino ad oggi erano a beneficio della squadra".



NAPOLI - "È bellissimo finire la stagione contro una squadra che ha dimostrato per tutta la stagione di giocare un ottimo calcio, lottando anche per vincere lo scudetto. Il Napoli si è qualificato per la Champions League però ha fatto una grande stagione. Li abbiamo affrontati in un momento non bellissimo per noi, ma l'abbiamo fatto nel modo giusto con la ricompensa della vittoria. Finire la stagione contro loro è bello, speriamo la giornata sia ancora più bella".