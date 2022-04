Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la gara contro il Torino, adesso Mbala Nzola rischia un bis in negativo in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio. L’attaccante - riporta cittadellaspezia.com - è stato infatti cacciato dall’allenamento odierno dopo uno scambio verbale con un compagno pochi minuti dopo l’inizio della seduta.