Il brutto ko per 0-4 oggi contro il Verona, ha convinto la dirigenza dello Spezia a fare delle riflessioni sulla posizione di Thiago Motta. La prestazione di oggi non è piaciuta alla società che in questi giorni valuterà se cambiare allenatore. Lo Spezia ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre sconfitte nelle ultime tre gare: un inizio di stagione complicato dopo la scelta di puntare su Motta per sostituire Vincenzo Italiano passato alla Fiorentina.



GIORNI DI RIFLESSIONE - Giorni caldi in casa Spezia, martedì è previsto un colloquio con l'allenatore e quella potrebbe essere la giornata chiave per scegliere se continuare con Thiago Motta o cercare di dare una scossa con un cambio in panchina. Tra i possibili sostituti c'è anche Davide Nicola, che però al momento non è stato contattato dalla società.