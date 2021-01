La 17esima giornata di Serie A si conclude stasera al "Picco" col derby ligure tra Spezia e Sampdoria. La formazione di Vincenzo Italiano va a caccia di conferme dopo il colpaccio di Napoli, obiettivo in fotocopia per gli uomini di Ranieri, che nell'ultimo turno di campionato hanno portato a casa lo scalpo dell'Inter contro pronostico.



Il tecnico blucerchiato ripartirà proprio dai due mattatori della vittoria Contro il gruppo di Conte - Candreva e Keita - mentre le certezze della neopromossa restano il bomber Nzola e il centrocampista di scuola Milan Pobega.





Ore 20.45



SPEZIA-SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA: Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.



SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella



Arbitro: Piccinini



IN TV: Sky 202