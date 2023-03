Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Si sono iniziate a vedere le conoscenze che voglio trasmettere alla squadra. La prestazione contro una squadra di valore come il Sassuolo la reputo comunque positiva nonostante la sconfitta. Penso sia di buon auspicio per il prosieguo. Quando sono arrivato ho trovato ragazzi che avevano perso autostima: ho lavorato per far ritrovare fiducia. Credo che oggi si siano viste buone cose, lottando fino alla fine. Nonostante il Sassuolo abbia valori diversi da nostri i ragazzi hanno fatto bene e dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi. Abbiamo giocato sempre a viso aperto e ci siamo riusciti per molto tempo. Questo è quello che ho visto oggi: solo attraverso queste prestazioni possiamo ottenere l'obiettivo che tutti noi vogliamo".



MOVIMENTI - "Nelle prime gare qui ho cambiato un po' le pedine in cambio anche da una gara all'altra: quello che m'interessa è come si occupa lo spazio in campo".



NAZIONALI - "La sosta del campionato? Ad ogni allenatore piacerebbe avere tutta la rosa a disposizione. Abbiamo tanti nazionali e siamo felici per loro. Lavoreremo per recuperare qualche infortunato per fare il finale di stagione nel migliore dei modi".