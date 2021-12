Complicato il rinnovo di Giulio Maggiore con lo Spezia. L'attuale contratto scade nel 2023 e, evidenzia Il Secolo XIX, l'obiettivo dei liguri è prolungare per poi cedere il giocatore in estate per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro: sulle tracce di Maggiore Inter, Atalanta, Torino, Bologna e Fiorentina.