"La cosa che va fatta per competere contro l'Atalanta è mantenere il livello per novanta minuti. È una sconfitta da digerire il prima possibile e pensare alle altre"."Non ho notizie ma ci saranno fino alla fine, in un modo o nell'altro. Lo abbiamo dimostrato per tutto l'anno e lo dimostreremo un'altra volta, insieme fino alla fine"."Non commento, lo lascio fare a voi. Ci sono cose anche oggi, ma non ne parlo. Il calcio vive di episodi, se la tv ha detto che c'è fallo su Maggiore di Maehle prima del secondo gol non ho niente da aggiungere"."Il timore per noi non esiste. Cos'è il timore? Noi prepariamo al meglio la partita con l'Udinese, supereremo le difficoltà, siamo una squadra che ha dimostrato coraggio, rispetto, e lo faremo giorno dopo giorno per arrivare al 200% con l'Udinese, che è una buonissima strada, per raggiungere il nostro obiettivo. Ho rispetto per voi, per i ragazzi, per gli arbitri, per tutti perché so quanto sia difficile lavorare al massimo con impegno tutti i giorni. Meritiamo la stessa cosa, ed è l'unica cosa che aggiungo"."Si gioca una partita alla volta, con avversari che sappiamo quanto valgono. Dobbiamo mantenere il livello per novanta minuti e da parte nostra non è mancato niente, abbiamo fatto quello che dovevamo, sin dall'inizio e lo faremo fino alla fine. Ci sono momenti in cui può arrivare una vittoria e altri no, ma questo è il gioco e noi dobbiamo preparare al meglio l'impegno con l'Udinese. Arriveremo al nostro massimo livello".