Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a due giorni dalla gara di campionato in casa del Bologna:



"Dal punto di vista del campionato contro la Fiorentina prima del rigore era fallo. Si vedono falli meno evidenti e si fischiano, senza nominarli ci sono tanti giocatori che cercano il contatto per il fallo. In Inter-Liverpool quello non è fallo. Però siamo in Serie A, tutte le settimane si vedono falli meno evidenti fischiati e lì va fischiato fallo. Scontri diretti? Non temiamo nessuno, dobbiamo restare concentrati nell'allenamento di oggi, di domani e sulla partita col Bologna, la più importante".



SINGOLI - "Maggiore? Io lo vedo bene. Ha avuto qualche dolore di fatica, ha giocato tantissimo ma lo vedo bene. Quando lo vedremo stanco lo gestiremo, ma lo vedo bene. Dà il massimo in ogni allenamento e partita, è importante per la squadra, e per il momento lo vedo bene. Sarà con il gruppo. Nzola, come gli altri, ha la possibilità di allenarsi bene ogni giorno e dimostrare il suo valore. Per l'attaccante vediamo più i gol fatti, ma io guardo anche altre cose. Un attaccante deve fare tantissimo, sia in fase offensiva che in difensiva. Sia Nzola, che Antiste e Manaj lo sanno".