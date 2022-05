L'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida contro l'Atalanta: "Ci sarà un ambiente fantastico, bellissimo da vivere, esperienza unica. Abbiamo uno stimolo in più dopo la gara con la Lazio, affrontiamo una grande squadra, dobbiamo portare la partita dalla nostra parte".



SU GASPERINI E IL FUTURO - "Un privilegio affrontare Gasperini, è stato un allenatore importante per la mia carriera. Futuro? Troppo presto per parlarne, abbiamo ancora tante cose da vivere insieme".