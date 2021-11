, allenatore dello, parla a Dazn dopo la partita persa contro l': "Dobbiamo riguardare la partita per capire i gol presi, anche ai minuti in cui l'abbiamo preso e come, per capire per il futuro cosa migliorare".- "Questi episodi contano. Stavamo giocando una bella partita, aperta a fare gol, bella anche per il pubblico che ha visto un bel primo tempo con due squadre affrontatesi quasi alla pari. Noi l'abbiamo fatto a modo nostro, aggredendo in attacco, e anche loro, che lo fanno sempre. In Italia sono sempre dominanti, in Europa magari ogni tanto lo fanno meno. Alla fine questo episodio, che fa ripetere il rigore, è un episodio che conta ma poi si deve continuare a giocare e loro alla fine sono stati più forti. Il risultato non so se rifletta la gara, ma loro sono stati più forti"."Ci voleva per lui, per la squadra, sta ritrovando la sua forma, ma ci sono altre cose positive come l'attacco che ha creato. Ci manca la cattiveria di finire le azioni, come invece ha fatto l'Atalanta con Muriel e Malinovskiy. Sono cose che contano tantissimo e che l'Atalanta sa fare. Noi oggi abbiamo visto che dobbiamo migliorare"."Non è un blackout, è una cosa da migliorare e per le caratteristiche che abbiamo non dobbiamo concedere queste situazioni facili, che con giocatori come Malinovskiy non perdonano. Dobbiamo evitarlo, Muriel vicino l'area ha facilità di finalizzazione, ha avuto spazio e ha segnato. Dobbiamo migliorare come collettivo, a livello individuale abbiamo caratteristiche per fare meglio".