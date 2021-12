Thiago Motta, tecnico dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro lo Spezia:“Mourinho mi ha insegnato a vivere il momento giorno dopo giorno, che quando si vince si vive bene e quando non si vince no. Lui è fonte di ispirazione ma non solo per me con tutto quello che ha vinto e quello che farà ancora nel mondo del calcio".



Com'è Mourinho arrabbiato?

“E una persona vera che quando ha un sentimento difficilmente lo nasconde. Ricordo partite vinte nelle quali era uno di noi e partite perse nelle quali faceva capire che le cose non andavano bene ma sempre con spontaneità. Ricordo una gara di Champions in cui era molto arrabbiato, viveva le emozioni belle e meno belle insieme alla squadra".



Come si mette in difficoltà la Roma?

"Giocheremo la nostra partita contro una gande squadra, affrontandola con grande rispetto ma senza timore. La Roma è una squadra costruita per andare in Europa, noi dobbiamo fare un altro campionato. Pensiamo alla salvezza e a fare una bella partita stasera"