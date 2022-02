, tecnico dello, commenta a Sky Sport il 2-2 in casa della Salernitana: "Vista la partita in modo globale, è un punto interessante per noi anche se lo sapevamo che avremmo affrontato una squadra con grandi motivazioni, un'avversaria diretta. È stata una partita difficile, abbiamo dovuto lavorare moltissimo e per questo è un punto importante".- "È merito dei calciatori, noi proponiamo qualcosa ma loro si rendono disponibili e cercano di dare il meglio in allenamento e stanno lavorando molto bene. Tutto dipende da loro. Kiwior e Manaj stanno facendo un lavoro molto buono per la squadra, prima che per loro: Kiwior sta facendo bene da centrocampista nonostante sia un difensore, Manaj può giocare anche in altri ruoli ma sono contento del suo lavoro come punta".- "Hanno deciso loro, noi siamo fuori e decidono loro in base alle sensazioni e al lavoro che fanno in settimana".- "Noi crediamo che per salvarci e per fare il nostro campionato, la cosa importante è cercare di andare a prendere l'avversario e poi trattare la palla con tanti uomini. Oggi abbiamo trovato delle difficoltà perché la Salernitana ha fatto una buona partita. In alcune partite abbiamo gestito la palla, in altre abbiamo sofferto come è normale per una squadra che deve salvarsi".- "Credo che alla fine sia stato merito della Salernitana. Noi cerchiamo di creare superiorità, ma loro hanno cambiato modulo e qualche volta ci siamo riusciti molte altre si sono difesi bene. Dobbiamo migliorare sui contropiedi, però credo che sia merito loro perché hanno giocato una buona partita".