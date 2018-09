Il sesto realizzatore di tutti i tempi in Serie A, Antonio Di Natale, entra nell’organigramma societario dello Spezia. Sarà consulente e collaboratore tecnico della prima squadra. A renderlo noto è la società ligure con un comunicato sul sito ufficiale:



“Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con Antonio Di Natale, ex attaccante di Empoli ed Udinese, nonchè vice-campione europeo con la Nazionale italiana, che entrerà nei ranghi della Società aquilotta, andando a ricoprire la carica di consulente del club bianco ed il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra guidata da Pasquale Marino.



Di Natale, tra i più prolifici attaccanti della storia del calcio italiano, capocannoniere nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011, nonchè sesto realizzatore di tutti i tempi nella massima serie, con ben 209 reti all'attivo, metterà dunque il proprio enorme bagaglio d'esperienza a disposizione della Società di via Melara.



Al nostro Totò, un caloroso benvenuto nel mondo Spezia Calcio!”