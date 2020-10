Un nuovo caso di Covid-19 in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato la positività di Giulio Maggiore: "Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 04 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali".