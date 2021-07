Piove sul bagnato in casa Spezia. Sette calciatori e un membro dello staff dei liguri sono risultati positivi al Covid-19. La nota ufficiale è stata diramata dal club: "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sette calciatori e di un membro dello staff".



ATTIVITA' SOSPESE - La società ha confermato che tutte le attività sono momentaneamente sospese: "Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".