Fabio Cannavaro, ex difensore di Juventus e Nazionale, parla a Tuttosport, dicendo la sua su Bonucci, Chiellini e De Ligt: “Sono stati bravissimi, Giorgio e Leo. Ma Chiellini ha 36 anni e Bonucci 34. Non possono essere eterni. Vale per l’Italia e anche per la Juventus. Se il club bianconero gestirà bene Chiellini e Bonucci, risparmiando loro diverse partite, saranno ancora un valore aggiunto. In caso contrario i rischi saranno maggiori".



SU DE LIGT - "Se mi trovassi con lui per un caffè gli direi di stare sereno e di continuare a lavorare. Un po’ quello che sta facendo: mi dicono sia un gran professionista. De Ligt ha dei mezzi notevoli. E' giovane. Fidatevi di me: è nel posto giusto e diventerà uno dei migliori difensori al mondo”.