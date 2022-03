Lo Spezia di Thiago Motta, alla sua seconda stagione consecutiva in Serie A, si sta affermando come una bella realtà del nostro calcio. Una stagione finora vissuta tra alti e bassi alternando sorprendenti vittorie (come quella a San Siro contro il Milan) a diverse prestazioni incolori terminate con inesorabili sconfitte.. Il fantasista classe ’96 è attualmente il giocatore che ha inciso di più nella rosa degli aquilotti avendo partecipato attivamente a dieci delle trentuno reti messe a segno.– Cresciuto calcisticamente nella Roma (e tifoso romanista doc) Daniele Verde ha girato diverse squadre nella sua carriera ma è allo Spezia che sembra finalmente aver trovato la sua dimensione. Il feeling con allenatore e società,. Una missione che ad otto giornate dal termine del campionato sta egregiamente raggiungendo. Con i suoi 6 gol e 4 assist ha permesso alla squadra di Thiago Motta di ottenere ben 11 punti. Decisivo si è dimostrato il suo apporto in particolare nel mese di gennaio quando grazie a due reti e due assist lo Spezia è risalito dalla diciassettesima alla quattordicesima posizione. Il suo rendimento, così come quello di tutta la compagine ligure, è calato a febbraio ma il margine dalla zona retrocessione non desta grandi preoccupazioni.– Verde in questa stagione ha saltato solo quattro partite, nel girone di ritorno ha sempre giocato titolare tranne in un’occasione, sintomo che il tecnico italo-brasiliano lo considera uno dei punti saldi della squadra.. Proprio in una recente intervista il fantasista ex Roma ha detto: “A La Spezia mi sono sentito amato fin dal primo giorno, ho pensato che era giunta l’ora di fermarmi. Ho avuto anche altre offerte ma non ho le prese minimamente in considerazione. Siamo un gruppo unito che vuole raggiungere la salvezza”. Parole importanti che testimoniano la scelta di cuore messa in atto da Verde, diventato ormai un idolo al Picco. Per mettere in ghiaccio il discorso salvezza decisivi si riveleranno i prossimi due impegni della squadra del presidente Platek: vincere con Venezia ed Empoli significherebbe tracciare un percorso in discesa verso una nuova permanenza nella massima serie. L’obiettivo personale di Verde è quello di migliorare lo score di 8 reti stagionali fatto registrare quando giocava con l’Avellino, una missione tutt’altro che difficile per un talento come lui.