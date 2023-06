Il campionato di Serie A ha visto la sua ultima giornata in scena una settimana fa, ma rimane ancora un verdetto da assegnare: Spezia e Verona, infatti, si affronteranno sul campo neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 11 giugno nello spareggio che decreterà chi tra la due si salverà e chi, invece, retrocederà in cadetteria. Partita inevitabilmente delicata e per questo in equilibrio: gli esperti, però, sono d’accordo nel vedere leggermente favoriti i gialloblù, anche se con una quota molto alta a 2,70, contro il 2,90 del successo spezzino; a 3, infine, il pareggio che vorrebbe dire rigori (non sono infatti previsti i supplementari). Per la salvezza definitiva le quote passano a 1,85 per gli scaligeri e 1,95 per i liguri. Nonostante per ben tre volte negli ultimi quattro precedenti siano stati segnati almeno tre gol, la particolarità della partita porta i betting analyst a preferire nettamente l’Under, a 1,50, all’Over, a 2,40, così come il No Goal è in discreto vantaggio sul Goal, a 1,75 contro 2. Tra i risultati esatti, è l’1-1 a guidare, a 5,60, seguiti dallo 0-0 (esito dell’ultimo precedente) e dallo 0-1, entrambi a 7,05, con l’1-0 a 7,40.