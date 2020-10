Dove potrà arrivare questo Spezia lo dirà solo il tempo. Certo è che Parma resta una trasferta di rimpianti, molti, dove i liguri sprecano tanto, oltre ai tre legni colpiti, per poi essere raggiunti su rigore in pieno recupero. Vincenzo Italiano mastica amaro e come dargli torto dopo il doppio vantaggio e tante idee messe in campo da un gruppo a dir poco rimaneggiato: anche ieri una dozzina gli assenti, ma la rosa extralarge e soprattutto le mani del mister riescono a sopperire. Basti pensare che dopo la gara di Parma, lo Spezia ha mandato in campo 28 calciatori nelle prime cinque giornate di questa serie A: nessuno ha dato fondo alla rosa quanto Vincenzo Italiano, sia per scelta ma soprattutto per necessità.



La squadra resta un cantiere aperto ma la gara del Tardini offre ancor più la dimensione di una squadra che, pur nelle assenze, sta dimostrando di essersi inserita al meglio nella categoria; i cinque punti in altrettante partite sono un tesoro notevole ma i due punti lasciati sul rettangolo emiliano avrebbero portato alla sfida di domenica prossima con la Juventus, dal pronostico chiuso, a sole due lunghezze dai campioni d’Italia. Impossibile immaginarlo soltanto un mese fa.



Un match quello di domenica prossima in cui per la prima volta si affronteranno due squadre col tricolore sul petto: quello ‘per sempre’ dei bianchi e quello più recente conquistato dai bianconeri. Ma non solo: lo Spezia proverà ad allungare la striscia positiva delle statistiche nei riguardi dei piemontesi essendo una delle pochissime squadre al mondo contro cui i bianconeri non hanno mai vinto in match ufficiali: nei 6 precedenti 4 pareggi e 2 vittorie dei liguri.