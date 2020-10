Con dieci assenti tra gli infortunati di medio-lungo periodo e quelli lasciati a casa dal Covid, una preparazione ancora in itinere, molti dei nuovi fermi ancora ai box, diversi esordienti in campo,Sì, per come la squadra ha saputo rialzarsi dopo i due poderosi schiaffoni ricevuti in 4 minuti scarsi di gioco.L’emblema della rinascita è Simone Bastoni, ragazzo spezzino cresciuto nella ‘cantera’ bianca, nato attaccante, trasformatosi centrocampista, quindi difensore centrale ed ora inventato per necessità esterno basso.240 secondi di partita, i primi, da incubo, con Lirola che scorrazza a piacimento dalle sue parti, resta frastornato come un pugile per l’uno-due micidiale, ma non abbattuto, esattamente come tutta la squadra.Dieci minuti ancora per capire cosa sia successo e prendere le giuste misuree che spesso sopperiscono se non addirittura annullano il gap tecnico oltre al bagaglio di esperienza. E la squadra, intesa proprio come gruppo unico e granitico, si affida totalmente a Vincenzo Italiano, alla sua idea di calcio, alla capacità di tirare fuori il massimo da chiunque.Il cambio della catena di destra e l’ingresso di Nzola, quest’ultimo con poco allenamento nelle gambe, hanno spaccato la partita.