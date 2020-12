Perché ad oggi, nonostante tutto, lo Spezia sarebbe ancora salvo. Però è evidente che il giro palla dell’uomo di Karlsruhe non basta più. A quella vecchia volpe di Ballardini sono bastati due giorni e un mezzo allenamento per imbrigliare i bianchi e resuscitare un Genoa che sembrava stracotto: pressing appena accennato ma tanta densità in mezzo al campo per ridare fiato al Grifone, approfittando degli errori altrui e punirli. Nulla di nuovo ma molto sano pragmatismo che ha messo ancora una volta a nudo le carenze di questo Spezia.Ma il problema è un altro: a parte due-tre eccezioni, quelli che sono arrivati sono idonei per poter dare una mano a salvarsi? Tra i molteplici infortuni e le prestazioni insufficienti il dubbio è più che legittimo.Inutile girarci attorno.(e quello di ‘riparazione’ è alle porte), sempre che patron Volpi allarghi i cordoni della propria borsa della spesa,Iniziando a proporre un nuovo canovaccio a cui la squadra possa ispirarsi anche all’interno della solita gara. Ovvio non è semplice ma bisogna provarci per darsi alternative a gara in corso.Non sarà un bel Natale insomma per le Aquile che appaiono in caduta libera e a cui necessitano un paio di ali nuove per provare a restare in quota.