. Così declama Edorado Bennato, e mai come questa volta ne ha assunto i contorni a tutto tondo. Il Monte Nero è la sullo sfondo. Da Udine 50 chilometri di strada, molti meno in linea d’aria.Già perché su quei crinali, con la Grande Guerra scoppiata da meno di un mese, un giovanissimo sottotenente degli Alpini perse la vita lanciandosi alla conquista del Monte Nero: era Alberto Picco, tra i fondatori del club, primo capitano ed autore del primo gol segnato dallo Spezia e figura a cui è stato intitolato lo stadio ligure.Una favola poi è quella del mister: in Friuli si materializza la prima storica vittoria nella massima serie dello Spezia e di Vincenzo Italiano, siciliano di Germania, essendo nato a Karlsruhe,Il primo con la valigia pronta ma che sembra indubbiamente rinato in questo abbrivio di serie A e che ora, da autentico trascinatore, sta facendo riflettere e parecchio lo staff tecnico se sia il caso di privarsi di chi è in testa, momentaneamente, alla classifica dei marcatori. Il secondo, scaricato dal Cagliari a 38 anni non ha ancora voluto saperne di appendere i guanti al classico chiodo. Ha avuto ragione lui.