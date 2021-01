. Il calcio è uno sport strano, indecifrabile, sicuramente il meno scientifico di tutte le discipline e forse bellissimo proprio per questa sua folle caratteristica.Si aggrappa dove può e come può. Non precipita e non abdica. Pur essendo dominato dal ritmo, dalle qualità tecniche dell’avversario e dalle proprie paure che lo avevano scaraventato nelle sabbie mobili.Con metà rosa out tra partenze del mercato e giocatori fuori uso, compie l’impresa più titanica dei suoi 114 anni e spiccioli di storia., oltre a infondere fiducia in un morale crollato ai minimi da settembre ad oggi,intanto che si può provare a giocare anche stando 20-30 metri indietro, sia per scelta propria sia perché costretti dall’avversario, ma si può comunque provare a giocare e poi che ogni tanto essere meno belli ma concreti non è un obbrobrio o un concetto malsano ma anzi fa godere ancor di più.Un centrocampista ed un difensore destro sembrano imprescindibili.I prossimi quindici giorni ci diranno qualcosa di più. Soprattutto dall'infermeria.