Caro ‘soldato Thiago’ ti scrivo.Non tanto perché hai perso 3-0 a Firenze, contro una signora squadra (ci perse con l’identico punteggio anche Italiano la passata stagione, per inciso), ma perché in 90 minuti e oltre non c’è stata un’azione, un battito di ciglia, di ali, un benché minimo sussulto, un qualcosa che potesse ripagare la passione e l’orgoglio dei fantastici 1000 sbarcati a Firenze, di sicuro il momento migliore dell’intera giornata.Tu non vuoi sentir parlare di alibi, sebbene ce ne siano e parecchi, ma poi ci metti del tuo a peggiorare le cose, perché una squadra come quella di oggi a Firenze, a dir poco impresentabile sotto l’aspetto mentale, nessuno se l’aspettava.Oramai nessuno inventa nulla. Il gioco del calcio l’hai frequentato ai massimi livelli e sai benissimo che un purosangue non sarà mai un ronzino così come un attaccante non sarà mai un difensore o un centrocampista, o due mezz’ali con spiccate doti offensive mai potranno fare i mediani di rottura. Certo, non hai centrocampisti e quello che passa il convento potrebbe andar bene dalla cintola in su, e questi sono obiettivamente quegli ‘alibi’ dietro ai quali non ti vuoi riparare,Nessuno di noi si aspettava di lottare per la Champions o altro, ma un minimo di carattere e di attributi in ogni gara quello lo pretendiamo.Ma non senza lottare, al netto dei giocatori abili ed arruolabili, di quelli messi in campo e dell’avversario più o meno forte.