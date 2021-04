Ma che rigore è? Se lo sono chiesti e se lo stanno tuttora chiedendo in tanti.mentre lui esce da uno scontro fortuito col compagno di squadra Ferrer, il tutto in modo causale, totalmente.Lo stesso Irrati alla Domenica Sportiva, nel nuovo solco voluto dal capo dell’Aia Trentalange,Parlarne ancora sarebbe come cospargersi il corpo pieno di ferite sanguinanti con l’acqua di mare,E quindi di che parliamo in questa sorta di editoriale post Lazio-Spezia?Per parlare di calcio bisognerebbe parlare unicamente del gol di Daniele Verde,Un gesto come pochi uguali nella storia della pedata, ieri, oggi e domani sulle pagine on line di tutto il globo a magnificarne l’estrema bellezza. Un autentico spot planetario per il quale ci sarebbe da richiedere i diritti d’autore.Per parlare di questo sport, strano e coinvolgente,ergendosi a professoressa emerita universitaria con la sapiente regìa del rettore Vincenzo Italiano.Pitagorici con un piede e mezzo in serie B ma che non avendo nulla da perdere vorranno dimostrare, a maggior ragione contro lo Spezia, che in questa serie A ci sarebbero potuti stare anche loro., proprio come il pallone che sbatte sul gomito di Marchizza, che ne esce dall’incastro (sorridiamo non ci resta altro) dei nomi Giua (l’arbitro) e Guida (Var): Giuda. Toh, ma pensa te, in questi giorni è come un dejavu: buona Pasqua di resurrezione.