Nella settimana di stop dovuta alle varie rappresentative nazionali, anche lo Spezia ha fatto la propria parte concedendone diversi, e che porta alla sfida dal pronostico chiuso contro l’Atalanta,. Di questi tempi mica male.stanno annusando poco alla volta i profumi pallonari che provengono dalla realtà che si vive in questa città di provincia per decenni lontana dai riflettori,D’altronde gli otto punti in classifica in sette gare stanno a dimostrare che la folta truppa (ben 35 giocatori) di Vincenzo Italiano qualcosa di buono l’ha compiuto, nonostante un calendario poco benevolo, ma ci poteva anche stare essendo una matricola, ma soprattutto obbligata all'handicap di non poter giocare le gare casalinghe tra le mura amiche.sebbene il Covid e la conseguente mancanza di pubblico abbia sicuramente livellato questa discrepanza con gli altri club.Quella di sabato contro gli orobici potrebbe essere infatti l’ultima giocata al Manuzzi di Cesena, stadio che finora ha ospitato lo Spezia in quelle che erano proprie gare interne.E dalla propria 'casa', da quel vetusto Alberto Picco potrebbe ripartire lo slancio per stupire ancora e non fermarsi più.