La prima volta in casa ha un sapore… inesprimibile. Proprio perché da tempo impazienti che accada e ti lascia dunque attonito.Ma come abbiamo sempre detto: l’importante è muovere la classifica.e che potrebbe, questo sì, dare una svolta, nel senso della continuità, al campionato dei bianchi:questo non porta altro che alla capacità dei giocatori di saper soffrire, di saper modificare i ritmi partita, anche di adeguarsi all’avversario,significa che anche il mister sta immagazzinando quell’esperienza, odorando le situazioni: leggere la partita appunto.Tradotto: qualche metro indietro nell’applicazione e qualche cambio, allorquando necessario, per tenere il risultato.O quando più recentemente fotografammo lo status dei bianchi dentro le sabbie mobili e con un morale crollato ai minimi termini da settembre. E’ stato lo stesso Vincenzo Italiano nel dopo Napoli a certificarlo: “Prendiamo questi tre punti che ci servono come il pane per la classifica e per l'entusiasmo. Sorridiamo un po', l'aria si stava facendo pesante”.Nessuna sfera di vetro, ci mancherebbe, ma semplice buon senso ed occhio vigile.i molteplici cortigiani, soprattutto del mister, e tutti coloro per i quali “va sempre tutto bene madama la marchesa”.