Il Verona accorcia ancora (-3 punti dallo Spezia), la Cremonese prova nel miracolo (-7 ed avendo a breve Verona e Spezia allo Zini) essendo reduce da due vittorie consecutive ed in piena fiducia con allegato rilancio soprattutto psicologico, il Lecce non riesce a scappare (+2), la Samp (-10) prolunga la propria agonia: e lo Spezia? Sabato al Ferraris va in scena un derby ligure tra disperati, ad onor del vero più per i blucerchiati, e le Aquile sono gioco forza chiamate ad un risultato positivo dopo la scoppola, preventivabile, contro la Lazio, sebbene fino al rigore c’era stato più Spezia che Lazio in campo.Otto turni al termine della stagione, 24 punti in palio e zona salvezza che con gli ultimi risultati sembra essersi alzata intorno a quota 34. Se così fosse ai bianchi di Semplici ne mancherebbero ben 8. Dove racimolarli? Innanzitutto negli scontri diretti, ben 3 (nell’ordine Sampdoria, Cremonese e Lecce), tutti lontani dal Picco però. Imprescindibile non carpire punti in queste tre partite perché sennò il discorso salvezza si complicherebbe e parecchio, anche perché nelle altre cinque (Monza, Atalanta, Milan, Torino e Roma) sulla carta sembra altamente proibitivo racimolarne qualcuno.Fare punti è l’imperativo, ma sarà necessario ritrovare forze fresche, soprattutto in mezzo al campo. Semplici non avrà Ampadu, defenestrato dal derby da una decisione arbitrale (il 2° giallo) apparsa ai più, se non tutti, ridicola, ma ritroverà Reca e così Nikolaou tornerà nel proprio ruolo di centrale di sinistra nella difesa a 4, mentre in mezzo Bastoni, dopo aver scontato il proprio turno di squalifica potrebbe ambire ad una maglia da titolare nella mattonella di sinistra e se anche Agudelo venisse recuperato appieno il colombiano potrebbe giocare 20 metri più avanti togliendo una maglia a Gyasi o al suo grande amico Verde. L’Osservatorio intanto ha dato l’ok alla trasferta genovese di sabato sera per i sostenitori aquilotti che ovviamente potranno acquistare il biglietto d’ingresso unicamente per il settore riservato agli ospiti con modalità di acquisto molto stringenti.