Sono diversi anni che il calcio ha scoperto la bellezza dei numeri, o meglio delle statistiche volendo scimmiottare così, ma in malo modo, il basket. Le cifre dovrebbero infatti andare a confortare le analisi degli scribani. A differenza però del mondo della palla a spicchi, pianeta in cui effettivamente chi detiene percentuali migliori alla fine vince, quello della palla presa a pedate racchiude in se tutta la propria non scientificità.e la sfida tra 'Aquile' al Manuzzi di Cesena, ultima visto che dalla prossima lo Spezia tornerà a giocare nel proprio stadio,Ecco traslando queste statistiche, nel basket equivarrebbe ad un match vinto di 30-40 punti e gara messa in ghiacciaia fin da subito.Acclarato dunque che nel calcio bisogna soltanto buttarla dentro per portare a casa la pagnotta, e che il bel gioco è non solo il giusto viatico per deliziare i palati fini dell’estetica ma anche uno dei grimaldelli per provare ad aprire le difese,Le ennesime mani nei capelli di Gyasi per un paio di situazioni sotto porta sono a testimoniare di come sia imprescindibile avere padronanza tecnica ed equilibrio, tradotto: fiuto del gol. Il ragazzo si applica molto sulla fascia di competenza, soprattutto in fase di copertura, e sicuramente non è poco, ma ciò che gli manca è proprio possedere la lucidità necessaria sotto porta, un po’ come a Farias. Il brasiliano possiede numeri importanti ed un talento incredibile nel poter saltare l’uomo, fattore oramai diventato raro nel panorama calcistico moderno. Tanto più importante laddove giochi contro avversari disposti a zona.