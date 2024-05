Spinazzola esce per infortunio in Bayer Leverkusen-Roma

23 minuti fa



Dopo pochi minuti del primo tempo di Bayer Leverkusen-Roma Daniele De Rossi è stato costretto a fare il primo cambio: al 21' Spinazzola rimane per terra per un problema muscolare; l'esterno di centrocampo non ce la fa a recuperare e deve uscire dal campo. In attesa di capire l'entità del problema dell'ex Juventus e i tempi di recupero, al suo posto nel ritorno della semifinale di Europa League è entrato Nicola Zalewski.



IL RUOLO DI ZALEWSKI - Il polacco si è piazzato largo a destra con El Shaarawy dall'altra parte, prima di essere spostato sulla fascia opposta pochi minuti dopo con l'obiettivo di contrastare Frimpong. Proprio l'olandese, poco prima della sostituzione di Spinazzola, ha scatenato una mischia che ha portato a tre cartellini gialli: il giocatore della Roma era a terra ma Frimpong ha continuato a giocare - nonostante la richiesta del suo allenatore che gli aveva detto di buttare fuori il pallone - alla fine dell'azione alcuni giocatori tra i quali Pellegrini e Mancini (ammoniti) hanno avuto qualcosa da ridire all'avversario.