Questa volta la scelta dell'escluso in lista Champions non farà rumore in casa Juve. Il problema, semmai si riproporrà a gennaio. A restare fuori, infatti, sarà Leonardo Spinazzola salvo sorprese dell'ultimo secondo non all'orizzonte. Una decisione inevitabile in questo momento, con l'esterno bianconero che sarà costretto ai box ancora per un paio di mesi almeno. Tutto previsto e prevedibile dunque, mentre il programma di recupero di Spinazzola procede a sua volta secondo le previsioni.



ANCORA DUE MESI – Il suo recupero sarà graduale, tra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre tornerà in gruppo. E un passo alla volta proverà ad entrare nelle rotazioni, in maniera da poter diventare il vice-Alex Sandro naturale per la seconda parte di stagione. Fino a quel momento toccherà a Mattia De Sciglio ancor più che a Joao Cancelo il compito di far rifiatare il brasiliano. Ma a questo punto sembra che in ogni caso Spinazzola rimarrà alla base anche a gennaio, come fortemente voluto dallo stesso giocatore. Prima del grave infortunio che ha subito verso la fine della scorsa stagione, infatti, sul tavolo della Juve erano giunte anche alcune offerte importanti che lo stesso Spinazzola aveva preferito congelare in attesa di provare prima a capire quale potesse essere il ruolo in questa Juve. Dal Borussia Dortmund, in particolare, sembrava pronto un affondo da oltre 25 milioni per lui. L'infortunio in ogni caso ha congelato tutto, rimandando pure la scalata interna di Spinazzola. Che comincerà, tra un paio di mesi. Ed altrettanti gliene resteranno per convincere Allegri a puntare su di lui, magari conquistando quel posto in lista Champions che ora lo vede escluso.