Intervistato da Sky Sport il terzino della Juventus, Leonardo Spinazzola ha parlato della sua stagione in bianconero, dell'addio di Allegri e del suo futuro.



SCUDETTO - "E' stato il mio primo scudetto, domenica è stata una giornata bellissima che ho vissuto con mia moglie e mio figlio. Incredibile. Bilancio stagionale? Ho avuto una rottura al crociato e non è facile tornare al top. Siamo stati bravi, con fisioterapisti e staff, ad aspettare per vedermi giocare ancora".



ALLEGRI - "Quando ci ha comunicato che se ne sarebbe andato ci siamo commossi un po' tutti. Ci ha dato tanto, anche lui era provato. E' stato commovente. Io e Allegri inoltre abitiamo nello stesso palazzo, ogni giorno ci siamo visti praticamente anche lì".



FUTURO - "Ho lottato tanto per tornare alla Juve e ora voglio restare qua per i prossimi 10 anni. Ho sempre sognato di giocare qui. O mi cacciano, altrimenti resto qua".