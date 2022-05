Nel postpartita di Roma-Feyenoord ha parlato a Sky il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola



CAMPIONE - "Roma è campione e questa è una cosa grandissima, stupenda, ci godiamo tutta questa grandissima gente. A me questa gente toglie il respiro, i tifosi mi hanno dato sempre affetto, sono stati fantastici. La vittoria è l’importante”.



IL CALCIO ITALIANO - “Sì, penso che ci rialzeremo come movimento italiano, abbiamo le basi. È una cosa grandiosa”.



FESTA A ROMA - “Penso che per fare 5 metri ci metteremo 2 ore, abbiamo vinto per questo”