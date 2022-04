Nel corso della presentazione del nuovo corso di Reset Group, agenzia che cura gli interessi di Leonardo Spinazzola, il terzino della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue condizioni e al rientro, avvenuto ieri in occasione del match dei giallorossi contro la Salernitana: "Sto bene, sono uscito dal guscio. Ho passato qualche mese non facile, ma sapevo di poter contare anche su questa famiglia. Come sempre tutto passa".



Sul percorso con Reset:

"Venivano tanti procuratori a promettere la luna, Claudio Chiellini veniva senza mai promettere nulla. Poi ho conosciuto tutti dell'agenzia: io ero a Torino al primo anno di Juventus, ho scelto loro perché non mi hanno mai promesso niente ma solo fatto vedere come erano. Ho pensato sempre a questo. Abbiamo attraversato tante cose ma sono persone genuine come me. Se mi volto indietro vedo tanto lavoro, tante cose belle, tante cose che mi hanno fatto crescere. Se guardo avanti, dico che vorrei fare tante altre cose nel calcio, ancora più belle dell'Europeo, ancora più difficili".