Giornata di controlli per Leonardo Spinazzola. Oggi a Trigoria riceverà la visita per professor Lempainen, il chirurgo che l'ha operato la scorsa estate nella clinica di Turku. Il dottore, riporta Il Messaggero, ha viaggiato dalla Finlandia per visitare il terzino e fare un check sulle sue condizioni. Incontrerà lo staff medico romanista e insieme stileranno la scaletta definitiva per il ritorno in campo. La speranza di Spinazzola è di tornare in gruppo a metà novembre. Oggi dovrebbe avere l'ok per aumentare i carichi di lavoro, tra due settimane potrebbe chiudere con gli allenamenti individuali e tornare a lavorare con Mourinho e i compagni.