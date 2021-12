L'odissea di Spinazzola inizia contro il Belgio, in semifinale di Euro2020. Il terzino si è infatti rotto il tendine d’Achille e ha iniziato poi un lungo percorso di riabilitazione. Il giallorosso aveva ipotizzato di rientrare a novembre, ma le tempistiche sono lunghe, ed è necessario che il tendine, su cui ricade il peso del corpo, deve recuperare al 100%. L'azzurro ha concluso la fase di riatletizzazione e fisserà per inizio gennaio un nuovo consulto con Lasse Lempainen, il chirurgo che l’ha operato. Poi riceverà l’ok per riprendere la fase agonistica, gradualmente, e ciò vuol dire ricominciare ad acquisire un po’ di minutaggio, con prudenza. Morale della favola, ci dovrebbero volere le prime settimane di febbraio per vedere ‘Spina’ completamente a disposizione di José Mourinho.