Leonardo Spinazzola ricorda sulle pagine di SportWeek l'Europeo vinto con l'Italia: "​Serve una squadra che in campo dia tutto, poi fuori puoi mandarti anche a cagare. Certo, se invece vai anche a cena insieme, come noi, è ancora più bello, ma non è quello. Noi nello spogliatoio dell’Italia eravamo scemi veri, perciò abbiamo trascinato gli italiani. Io un gruppo così scemo e ignorante non l’avevo mai visto: bellissimo".