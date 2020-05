Per Aldo Spinelli, presidente del Livorno e decano del nostro calcio, la ripresa dei campionati è un atto necessario per evitare il fallimento del settore: "La ripartenza della serie A è una necessità - ha dichiarato l'imprenditore calabrese a Primocanale - perché molti club hanno già speso i soldi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi".



Spinelli ha poi ribadito quanto affermato qualche giorno fa riguardo ad un possibile riacquisto del Genoa da parte sua: "Non ho alcuna intenzione di tornare, resterò un grande tifoso e in futuro vorrei acquistare l'abbonamento in tribuna per sostenere la società. Preziosi resterà perché è un grande imprenditore e compete con proprietà molto più forti, autentico colossi internazionali".



Spinelli ha infine parlato anche del futuro che attende il suo Livorno, non più così sicuro di passare nelle mani dell'imprenditore olandese che nelle scorse settimane sembrava ad un passo: "Il potenziale acquirente ha ricevuto un blitz dalla polizia nazionale olandese, gli hanno trovato delle macchine di lusso, Mc Laren, Mercedes, Lamborghini... Vediamo cosa succede, attendiamo la conferenza stampa delle autorità. La città di Livorno è in subbuglio".