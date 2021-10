In relazione all’articolo pubblicato da La Gazzetta dello Sport dal titolo “Il caso dello sponsor della Roma: di virtuale ci sono anche i soldi incassati”, la società giallorossa ha tenuto a precisare che non è vero che la ASR viene pagata in Token. Il corrispettivo del contratto è esclusivamente in Euro, come pure indicato nel comunicato price sensitive che la società, quotata in borsa, ha pubblicato in occasione dell’annuncio della partnership. Inoltre, il corrispettivo minimo garantito che la ASR riceverà dallo Sponsor è equivalente all’intero valore del deal come comunicato al mercato. Infatti, i pagamenti dovuti da parte di Zytara/Digitalbits ai sensi del contratto sono protetti da un meccanismo tale da assicurarne la corresponsione in Euro, secondo le scadenze contrattualmente previste. Il contratto prevede altresì tipici meccanismi di possibile profit-sharing, ma tali meccanismi sono in aggiunta al minimo garantito, superiore a 35 milioni di Euro.