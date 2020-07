La Roma si prepara all'addio a Nike e cerca un nuovo sponsor tecnico per la maglia: niente Adidas e Under Armour, che si sono defilate, per la produzione di divise e materiale, stando a Il Tempo i giallorossi trattano con Umbro (sarebbe l'unica collaborazione in Serie A) e Puma, che da due stagioni ha preso il posto di Adidas al Milan.