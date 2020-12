Tweet, storie, ricondivisioni... e via così. Ultimi giorni del 2020 a tempo di like e post da pubblicare. Ma com'è stato quest'anno social per gli sportivi? Ottimo per Valentino Rossi, ancora una volta in testa alla classifica dell'Osservatorio Social Vip: il campione di MotoGP è il più seguito con 28,4 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram. Dietro di lui c'è il nuovo acquisto del Monza Mario Balotelli con 22,9 milioni, e sul podio sale anche Gigi Buffon (22,3).



GLI ALTRI - Classifica quasi tutta bianconera, con Andrea Pirlo e Alex Del Piero subito dietro al portiere della Juve. Gli altri juventini nella top 10 sono Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Leonardo Bonucci, preceduti da Carlo Ancelotti e Stephan El Shaarawy. Appena sotto i primi dieci l'ex capitano della Roma Francesco Totti, più staccati Ciro Immobile e Gigio Donnarumma. La novità arriva dal basket, con la cestista-influencer Valentina Vignali che si piazza al 19° posto.