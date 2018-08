Marco Sportiello, neo acquisto del Frosinone, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, scegliendo quello che secondo lui è il miglior portiere del mondo: "Il migliore? Buffon, non mi stupirei di vederlo ancora in azzurro. Poi Handanovic, professionista esemplare, e Lloris. Spesso sottovalutato, è una sicurezza. In azzurro? Dopo Gigi c’è Perin, l’anno scorso il top per rendimento. Tra i giovani Meret, qualità e personalità. Non a caso il Napoli ha puntato su di lui".