Dopo l'addio di Salvador Ichazo, il Torino è alla ricerca di un portiere di riserva per la prossima stagione: tra i candidati c'è anche Marco Sportiello, tornato all'Atalanta dopo il prestito al Frosinone.



Il ​responsabile dell’Area Tecnica della società nerazzurra, Giovanni Sartori, ai microfoni di Torino Granata ha però frenato riguardo al possibile arrivo sotto la Mole dell'estremo difensore. ​"io il Toro è tanto che non lo sento, né per Sportiello, né per altri" ha dichiarato il dirigente.