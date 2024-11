Sporting-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Riparte lacon la quinta giornata della fase campionato e tra le partite da seguire c'èI biancoverdi di Lisbona ha 10 punti dopo aver travolto 4-1 il Manchester City nello scorso turno, di punti ne hanno 7 i Gunners reduci dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro.Tutte le informazioni su Sporting-Arsenal:

: Sporting-Arsenal: martedì 26 novembre 2024: 21.00: Sky Sport (256): SkyGo, NOW: Israel; Diomandé, Debast, Inacio; Quenda, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Trincao, Gyokeres, Pedro Gonçalves.. Pereira.: Raya; Thomas Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Odegaard, Rice; Martinelli, Havertz, Saka.. Arteta.- La sfida tra Sporting e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (256).

- Sporting-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go; in alternativa c'è NOW, sottoscrivendo un abbonamento.