Il presidente dello Sporting CP Sousa Cintra ha spiegato a SIC Noticias il perché del mancato arrivo dell'ex Sampdoria Luis Muriel dal Siviglia: "Tutti i giocatori con cui abbiamo parlato volevano venire qui, ma non potevo acquistare un calciatore senza aver ricevuto il via libera da mister Peseiro. Muriel era uno di questi, siamo noi che non abbiamo voluto prenderlo. E la colpa è un po' del nostro tecnico, che prima lo aveva chiesto per l'attacco e poi invece ha cambiato idea".